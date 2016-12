Continuar a ler

"Ele próprio não dá por terminada a sua obra. Aliás, num clube há sempre coisas para fazer", defende o antigo presidente da mesa da assembleia geral do Sporting, mostrando dúvidas sobre o aparecimento de mais concorrentes às eleições de março, uma data que considera "perfeitamente disparatada" para a realização do ato eleitoral.O comentador televisivo aceitou ainda comentar o aparecimento de uma candidatura alternativa de Bruno Carvalho, a de Pedro Madeira Rodrigues, embora sublinhe o facto de não não conhecer pessoalmente o gestor de empresas, de 45 anos. "Não o conheço, julgo mesmo que nunca me foi apresentado pessoalmente", afirma Dias Ferreira, admitindo tratar-se, ainda assim, "um grande sportinguistas".A terminar e, em relação ao facto de, a cerca de três meses do ato eleitoral, existirem já dois candidatos, o advogado recorda que esta "é uma constante do clube". "É positivo, se as eleições fossem só de quatro em quatro anos, mas, às vezes, não é", conclui Dias Ferreira,