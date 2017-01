Palhinha deverá fazer esta terça-feira o último jogo pelo Belenenses antes do regresso ao Sporting. O jovem médio, de 21 anos, deixa saudades no Restelo e o técnico Quim Machado admite que seria perfeito haver uma troca com... Matheus Pereira."O Palhinha é grande profissional e mostrou isso mesmo no último jogo, que pensávamos que seria o último. Mostrou sempre grande caráter, nos treinos trabalhou sempre no limite. Tenho pena que vá embora, mas feliz que vá para um grande. Merece por tudo o que tem feito. Não vai ser fácil ter um lugar, estão lá dois campeões da Europa, mas está mais próximo de conseguir um lugar na equipa do que na pré-época. Chega com bom ritmo competitivo, aqui trabalhamos com intensidade. Se tiver oportunidade poderá fazer 2ª volta interessante", referiu.De resto, não esconde o desejo de ver concretizada a chegada de Matheus Pereira."Haver uma troca seria o ideal para nós", admitiu sem esconder a preferência: "Temos um miúdo, o Matheus. Precisamos de alas". E acrescentou: "Temos de tentar contratar um homem para a frente, isso já toda a gente viu. Temos muitas ocasiões de golo mas falhamos na finalização".

Autor: Cláudia Marques