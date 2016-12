O plantel do Sporting consuma hoje o regresso ao trabalho depois das miniférias natalícias. Os leões realizam um treino aberto em Alvalade, através do qual poderá ser possível concluir em que situação física se encontram Rui Patrício, Ezequiel Schelotto e Rúben Semedo, trio de lesionados e, por isso, fora das opções de Jorge Jesus para os próximos compromissos.Nenhum destes três jogadores estará em condições de ir a jogo já na sexta-feira, frente ao Varzim. A contas com problemas musculares, guarda-redes, lateral e central terão de esperar mais uns dias para poderem voltar a trabalhar sem qualquer tipo de limitações. Spalvis, avançado que se lesionou logo na pré-época, também está perto do regresso.