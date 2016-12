Continuar a ler

Face à crise de resultados que atravessa a atualidade, é convicção da SAD que o mês de janeiro será decisivo para recuperar caminho. Daí que todos os cuidados sejam poucos...Esta pode não ser a única vez que os leões ‘deslocam a sua produção’ em janeiro. Caso cumpram o objetivo na Taça CTT, o plantel segue para o Algarve na última semana do mês, onde será jogada a final a quatro, com ‘meias’ a 25 e 26 e final a 29 desse mês.Antes de centrar atenções nos objetivos a cumprir em janeiro do próximo ano, o plantel leonino gozará uns dias de descanso. Depois do jogo de amanhã, com o Belenenses, os leões entram automaticamente de férias. Miniférias, no caso. O regresso está marcado para o dia 27 deste mês, a pensar na preparação do derradeiro compromisso de 2016: dia 30, em Alvalade, com o Varzim, na 2.ª jornada do Grupo A da Taça CTT, competição que fecha o calendário deste ano e abre o de 2017, com duelo em Setúbal, no encerramento desta fase.