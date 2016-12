Sem grandes oportunidades no Sporting de Jorge Jesus, tem corrido o rumor de que Marcelo Meli poderá estar de saída dos leões - clube no qual está cedido pelo Boca Juniors até final da temporada - e até já se falou do San Lorenzo como um eventual destino. Um cenário que Daniel Angelici, presidente do Boca, desconhece, ainda que aproveite para referir que uma eventual saída do médio pode mexer com a situação de Jonathan Silva."Assinámos um empréstimo por um ano com o Sporting que foi combinado com o do Jonathan Silva, que terá de regressar em junho. Se houver outros clubes interessados, teremos de renegociar", explicou o líder do clube de Buenos Aires, que tem acordadas com os leões as tais cedências de Meli e Jonathan até final da presente temporada.

Autor: Fábio Lima