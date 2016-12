O demissionário secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria, Pedro Madeira Rodrigues, vai avançar com a candidatura à presidência do Sporting nos próximos dias.Tal comoavançou em tempo oportuno, Madeira Rodrigues esteve a reunir apoios nas últimas semanas e, depois de ter percebido que a sua candidatura poderia ser bem-sucedida, decidiu avançar. Para isso, terá de renunciar ao cargo que agora ocupa, situação que também está a ser ultimada."Com grande pena nossa, soubemos que o Pedro Madeira Rodrigues tomou esta decisão [de renunciar ao cargo]. Acho que é uma má decisão para ele e uma boa para o Sporting. Só significa que é um adepto ferrenho", adiantou José Miguel Júdice, vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria à Rádio Renascença, completando: "É um homem sério, honesto, com uma vida familiar exemplar e faz isto por amor à camisola, porque só traz inconvenientes para a vida dele."