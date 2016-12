Pedro Madeira Rodrigues, o homem que se prepara para concorrer com Bruno de Carvalho nas eleições à presidência do Sporting, marcou ontem presença no Restelo e não escondeu o estado de apreensão em que se encontrava, quando confrontado com a reportagem de Record, ao intervalo.Numa altura em que o nulo imperava, assumiu estar "muito nervoso e preocupado com o resultado e com o jogo", preferindo não se alongar em comentários. Além disso, e quando confrontado pelo nosso jornal, Madeira Rodrigues, de 45 anos, escusou-se a responder sobre a possibilidade de avançar para a presidência do clube, nas eleições agendadas para março. "Agora só me preocupa o jogo e este empate", reforçou.