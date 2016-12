Pedro Madeira Rodrigues, secretário-Geral da Associação Comercial de Lisboa/Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, está a ponderar a candidatura à presidência do Sporting Clube de Portugal, segundoapurou.Licenciado em Gestão e Administração, Madeira Rodrigues representou o Sporting enquanto jogador das camadas jovens do clube, sendo sócio dos leões desde 1981.Ao que o nosso jornal apurou, Madeira Rodrigues tem vindo a ser sondado por várias personalidades do universo Sporting no sentido de apresentar candidatura. A intenção pode, inclusive, ser oficializada nos próximos dias.

Autor: António Adão Farias