Poucas horas depois de definida a data das eleições, para 4 de março de 2017, Pedro Madeira Rodrigues enviou uma nota às redações criticando que as mesmas "foram marcadas com o menor prazo possível dentro do previsto nos estatutos (entre 1 de março e 30 de abril)". " É um calendário curto mas é o calendário que o Presidente da Assembleia Geral decidiu escolher. É uma decisão que acolhemos com naturalidade", lamentou Pedro Madeira Rodrigues, para quem a data não será impeditiva. "Esta é uma candidatura forte, unida e devidamente preparada para ir até ao fim deste processo", podia ler-se.

Como na apresentação, Pedro Madeira Rodrigues mostrou-se ainda confiante na vitória. "Sabemos que há uma larga maioria de sportinguistas que não se revê neste estilo de liderança e que terá no nosso projeto uma alternativa de confiança", considerou o candidato, prometendo novidades para janeiro próximo.