Licenciado em Gestão e Administração, Madeira Rodrigues foi o autor do musical "Sporting 1906", que foi distinguido com um prémio Stromp em 2012, tendo jogado futebol nas camadas jovens do clube 'leonino', entre 1982 e 1985.Pedro Madeira Rodrigues foi chefe de gabinete da Álvaro Barreto, no Ministério da Economia, entre 2002 e 2005, após passagens pelos recursos humanos de várias empresas, tendo recentemente abandonado o cargo de secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.O ato eleitoral no Sporting ainda não tem data marcada, sendo previsível que seja agendado para março de 2017.Recentemente, o empresário Paulo Paiva dos Santos abdicou da candidatura, um dia depois de ter anunciado a intenção de ir a votos.