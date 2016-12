Continuar a ler

As eleições estão previstas para março do próximo ano, em dia a definir pela Mesa da Assembleia Geral do Clube.







Paulo Paiva dos Santos – sabe- anunciou na noite deste domingo a intenção de formalizar candidatura à concorrência do Sporting Clube de Portugal. "Face ao atual momento que vive o 'nosso' Sporting, informo oficialmente que serei candidato ás eleições presidênciais do Sporting Clube de Portugal, 2017. RESPECT!", escreveu na conta pessoal de Facebook.Fundador de uma conceituada farmacêutica, este empresário, que representou os leões enquanto jogador de andebol, é o primeiro sócio do Sporting a entrar na corrida com Bruno de Carvalho, actual presidente dos leões.

Autor: António Adão Farias