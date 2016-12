Relativamente a uma eventual proposta recebida por parte do Benfica, Patrícia Mamona garantiu este domingo que "já tinha dito que era muito sportinguista e assumiu que não ia sair do Sporting", frisando também "que não vale a pena fazer convites".Para a atleta, o Sporting é sua família, justificando: "Foi o primeiro clube que me abriu as mãos e desde que entrei tem tudo corrido muito bem. Quero continuar a trabalhar e têm-me dado tudo o que preciso para continuar a evoluir".As declarações de Patrícia Mamona foram feitas à margem da apresentação oficial da equipa de atletismo do Sporting, que decorreu no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.

Autor: Lusa