João Palhinha despediu-se esta quarta-feira do Belenenses, numa mensagem publicada nas redes sociais, confirmando o regresso ao Sporting, clube pelo qual estava emprestado ao emblema do Restelo."Foram cinco meses de cruz ao peito com muita dedicação, trabalho, aprendizagem, experiências e amizade. Quero agradecer ao Belenenses, aos meus colegas de equipa, a toda a equipa técnica, aos adeptos e a toda a administração todo o carinho, toda a confiança, toda a atenção e o trato exemplar", escreveu o jogador no Instagram.Palhinha, de 21 anos, está de volta a Alvalade, onde só jogou oficialmente nos juniores e equipa B: "Regresso agora a casa Sporting Clube de Portugal com um longo caminho pela frente, sem nunca esquecer todos aqueles que me acolheram. Obrigado Belenenses pelos 5 maravilhosos meses que me proporcionaram e que me fizeram crescer enquanto homem e jogador".

Autor: Luís Miroto Simões