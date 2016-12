Jorge Jesus alertou para a necessidade de dar tempo de adaptação a Bas Dost assim que este holandês assinou pelos leões. "Trabalhamos com ele como trabalhámos com o Slimani", avisou, depois da estreia do ponta-de-lança, argumentando que Bas Dost "estava a jogar mais com as suas ideias do que com as da equipa". Quatro meses depois, os elogios sobrepuseram-se às críticas. "Estamos muito contentes com ele. Não só pelos golos mas também pela paixão que tem pelo treino e pelo jogo", vincou o treinador recentemente, reforçando empenho na missão de colocar Bas Dost cada vez mais à sua imagem. O holandês tem respondido em campo, tanto nos treinos como nos jogos, como provam os 10 golos em 2016/17.