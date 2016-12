Continuar a ler

Já a página pessoal de Paulo Paiva dos Santos - onde no domingo escreveu: "Face ao atual momento que vive o 'nosso' Sporting, informo oficialmente que serei candidato às eleições presidências do Sporting Clube de Portugal 2017" - foi entretanto desativada.













Já a página pessoal de Paulo Paiva dos Santos - onde no domingo escreveu: "Face ao atual momento que vive o 'nosso' Sporting, informo oficialmente que serei candidato às eleições presidências do Sporting Clube de Portugal 2017" - foi entretanto desativada.

Paulo Paiva dos Santos, que no domingo depois de o Sporting ter perdido em casa frente ao Sp. Braga, por 1-0 , anunciou no Facebook a sua candidatura à presidência dos leões, afinal já não vai em frente nas suas intenções.O empresário terá confirmado isso mesmo à Antena 1 esta segunda-feira, sem no entanto adiantar quais os motivos que o levam a desistir de apresentar a sua candidatura às eleições, agendadas para março do próximo ano.

Autor: Marta Correia Azevedo