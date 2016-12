Continuar a ler

Em março de 2009, Paulo Bento deparou-se com a indignação das claques, na sequência dos 7-1 sofridos em Munique. Largas dezenas de adeptos esperaram pela equipa à porta da Academia, levando a cabo uma verdadeira ‘operação STOP’ a treinador e jogadoresMeses depois, em novembro desse ano, já Paulo Bento abandonara os leões quando as claques leoninas se sentiram na obrigação de voltar à Academia. Representantes de Juve Leo, Torcida Verde e Directivo reuniram-se com Sá Pinto, então diretor de futebol, e Carlos Carvalhal, treinador. Sem incidentes.A 5 de outubro de 2012, dezenas de adeptos voltaram à Academia para manifestar indignação pelo facto de a equipa estar praticamente em zona de descida na Liga. Jeffren, por exemplo, viu o seu carro danificado pelos adeptos