. Estão a ser estudados pontos para instalar câmaras fixas. O pavilhão não tem janelas nem entrada direta da luz solar e apresentará uma intensidade de iluminação de 1.500 lux horizontais e verticais – requisito para as transmissões televisivas.. Rádios e televisões terão cabinas próprias de trabalho. No mesmo corredor, funcionará a central técnica, uma espécie de ‘Big Brother’ da segurança.. Uma sala de aquecimento de 240 m2 está preparada para receber jogos de Goalball. Um elevador monta-cargas garante o acesso a pessoas de mobilidade reduzida. O pavilhão comportará os lugares para deficientes, obrigatórios por lei.. Uma das grandes preocupações da obra é com a parte acústica, já que o recinto receberá concertos. A Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC) exigiu casas de banho ao nível do piso, pelo mesmo motivo.. Ao centro existirá um cubo, ou antes um paralelepípedo, com 3,5 metros na base e 2,4 metros de altura. Do piso até ao cubo haverá 12,5 metros de pé direito, como determina a regulamentação internacional do voleibol.. Um restaurante de três pisos será concessionado e o vencedor ficará responsável pelos acabamentos. Na certeza de que… o vermelho estará derrotado à partida no concurso.. O piso do pavilhão estará 5 metros abaixo do nível da rua. Um estacionamento subterrâneo era inviável, pois as fundações atingiriam profundidade quase ao nível freático.. Marcadores eletrónicos vão permitir acompanhar, para lá do óbvio, por exemplo publicidade ou a ordem de trabalhos de uma assembleia geral.. Um museu interativo com 400 m2 exibirá as taças da época em curso e dará acesso a conteúdos históricos, através de mesas informáticas e ‘touchscreens’.