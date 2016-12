Nuno Saraiva aproveitou a página oficial no Facebook para agradecer o apoio dos adeptos na vitória do Sporting contra o Belenenses , fator que, acredita, foi determinante para os leões conseguirem os três pontos."A Curva de Alvalade foi incansável no apoio à Equipa. Foi a crença e a força do 12.º Jogador que nos empurrou até à vitória", escreveu o diretor de comunicação do Sporting. "Obrigado aos Sócios e Adeptos do Sporting Clube de Portugal por serem os melhores do mundo".

Autor: João G. Oliveira