Continuar a ler

O impressionante registo do técnico começou em 2008/09, ao serviço do Sp. Braga, com uma goleada ao Leixões. Depois desse encontro, Jorge Jesus fez mais 16 jogos em casa e continuou a ganhar.



Nas cinco épocas seguintes, conquistou o troféu mas ao serviço do atual rival. Na temporada passada ganhou o único jogo em casa e nesta venceu os dois. É pena, para os leões, a ‘final four’ não ser disputada em Alvalade. O impressionante registo do técnico começou em 2008/09, ao serviço do Sp. Braga, com uma goleada ao Leixões. Depois desse encontro, Jorge Jesus fez mais 16 jogos em casa e continuou a ganhar.Nas cinco épocas seguintes, conquistou o troféu mas ao serviço do atual rival. Na temporada passada ganhou o único jogo em casa e nesta venceu os dois. É pena, para os leões, a ‘final four’ não ser disputada em Alvalade.

O Sporting está a um pequeno passo de chegar à ‘final four’ da Taça CTT e assim ficar em condições de conquistar pela primeira vez este troféu. Para tal, contou ontem com um fator importante: a competência do seu treinador nesta taça, principalmente quando joga em casa. Em 17 encontros como visitado, por três clubes diferentes, Jorge Jesus venceu os 17.A Taça CTT, também conhecida por Taça da Liga, começou na temporada 2007/08, quando Jesus orientava o Belenenses. No entanto, nessa época, o treinador não jogou em casa, sendo eliminado nos penáltis, em Portimão.

Autor: Miguel Amaro