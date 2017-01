O Trabzonspor confirmou ter dado início ao processo de negociação com João Pereira, vinculado ao Sporting até ao final de junho.

Segundo comunicado enviado ontem às autoridades reguladoras do país, este emblema turco informou estar a negociar com o próprio jogador e não com a SAD leonina. Record sabe que o acordo de transferência não passará por uma rescisão entre João Pereira e Sporting.





Ainda assim, Record sabe que os leões estarão dispostos a abdicar de receber uma verba compensatória do Trabzonspor, se o lateral-direito prescindir dos salários a que teria direito até ao final do contrato com os leões.

Autores: Alexandre Moita e Bruno Fernandes