O que mais o incomoda fica claro no discurso. E o alvo também, mesmo sem nomes. "Há demasiada gente a servir-se do clube. Não quero individualizar mas parece-me que é evidente. Eu não preciso de me servir do Sporting. Não preciso de ganhar 7 ou 8 mil euros pagos pelo clube."



Em jeito de apresentação e mesmo sem nada preparado, o empresário diz quem é: "Quem me conhece sabe o meu percurso. Não sou outsider, nem pirata. Sou fundador da maior empresa farmacêutica portuguesa e reabri a Colónia Balnear ‘O Século’."



Paiva dos Santos recusa nomear Bruno de Carvalho. Mas deixa pistas sobre o que pensa. "Não sou contra ninguém. No tempo do João Rocha também não ganhávamos tudo mas havia mais respeito. O Sporting precisa de melhor gestão, melhor comunicação e de reconquistar o respeito das pessoas."



A derrota do Sporting foi a gota de água que fez transbordar o copo e levou o empresário Paulo Paiva dos Santos a anunciar a candidatura à presidência. Com um propósito claro: discutir o clube. "Na minha vida é tudo para levar a sério. Quero abrir a discussão. Se vou até ao fim ou não, é algo que faz parte da estratégia e eu é que decido."Nas palavras percebe-se que está longe de ser um admirador de Bruno de Carvalho. Mas sem concretizar os ataques à presente liderança. "Estou farto de presenciar o que se passa no Sporting. E não falo só do futebol. Fui atleta do clube. Sou o sócio nº 7.098 e estou farto que seja alvo de chacota de toda a gente."