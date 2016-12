Miguel Salema Garção está fora da corrida à presidência do Sporting. "Não sou candidato às eleições no Sporting Clube de Portugal", afirmou aoo antigo dirigente.O nome de Salema Garção, de 48 anos, foi avançado na terça-feira pela SIC como um dos possíveis candidatos e, segundo o nosso jornal apurou, terá, de facto, sido sondado por um grupo de sportinguistas que quiseram saber até que ponto estaria disponível para aceitar tal desafio. O antigo dirigente, que integrou estruturas da SAD que conquistaram dois campeonatos, rejeitou liminarmente tal hipótese uma vez que se encontra "muito focado" na sua carreira profissional.O atual diretor de marca e comunicação dos CTT sublinha estar sempre disponível para "contribuir para a união da família sportinguista" e apela ao "apoio à equipa amanhã no Restelo" (21 horas).

Autor: António Magalhães