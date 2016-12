Continuar a ler

Meli estava emprestado pelo Boca Juniors até junho, num negócio que custou 130 mil euros aos cofres do Sporting. O acordo com o clube argentino contemplava a possibilidade de aquisição de 80% dos direitos económicos do médio, por 2,4 milhões de euros.Apesar das boas referências que trazia, Marcelo Meli, 24 anos, nunca foi capaz de ganhar a confiança do técnico, entrar nas primeiras opções da equipa e superar a forte concorrência a meio-campo, desde logo de Adrien Silva, capitão e titular indiscutível. Quando precisou de recorrer a outro tipo de soluções, para gerir o plantel, Jesus preferiu apostar na adaptação de Bruno César.O regresso de João Palhinha, projetado para janeiro, é outro indício de que o tempo de Meli de leão ao peito está, de facto, a chegar ao fim, mesmo considerando que poderia ser alternativa para mais posições, em todo o corredor direito, tanto no lugar que foi de João Mário como inclusive a lateral (e sabe-se que João Pereira vai reforçar o Trabzonspor).Ora, é pela soma destes argumentos, desportivos e financeiros, que o Sporting vai procurar antecipar a saída de Meli neste mercado de inverno, na certeza de que o Boca Juniors terá uma palavra a dizer, pois é dono do passe. O regresso à Argentina é hipótese.A escassa utilização é um problema que afeta não apenas Marcelo Meli mas todos os jogadores da chamada segunda linha do meio-campo do Sporting. Exceto William Carvalho, Adrien e Bruno César, as restantes opções de Jorge Jesus para o corredor central apresentam números muito discretos nesta altura da temporada, quando já estão decorridos 25 jogos oficiais. Além de Meli, que participou em dois jogos, estão em situações semelhantes o sérvio Petrovic, que foi chamado a três partidas, assim como o brasileiro Bruno Paulista, que fez igual número de encontros e não compete na equipa principal desde agosto. Um pouco diferente é o caso de Elias, que leva 13 jogos, mas ainda assim com apenas 504 minutos nas pernas e cinco aparições como titular. Meli poderá, assim, não ser o único a sair em janeiro.