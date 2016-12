Continuar a ler

Pazes?



Boas notícias para Jorge Jesus, que já poderá contar com o avançado, de 22 anos, esta sexta-feira , na receção ao Varzim, na 2ª jornada do Grupo A da Taça CTT. É um indício de que, não obstante tensões anteriores, os sportinguistas parecem apostados em esquecer o que ficou para trás e deixar de ver Markovic como um dos ‘patinhos feios’ do plantel, uma expressão usada em tempos pelo próprio Jorge Jesus. O empenho de Markovic e as manifestações de apoio da plateia prenunciam que o novo ano poderá, de facto, trazer vida nova para o reforço que Bruno de Carvalho quis oferecer a JJ no verão (por empréstimo do Liverpool).



Campbell assiste



Os dois golos de Markovic não foram, porém, o único ‘presente’ que o técnico e o público levaram do treino de ontem em Alvalade. O holandês Luc Castaignos também faturou e contribuiu para a vitória, por 3-0, da ‘equipa’ em que alinharam ainda Markovic e Adrien . Em evidência, na ‘peladinha’ final de 20 minutos, esteve igualmente Joel Campbell, que tem vindo a conquistar espaço nas opções de Jorge Jesus. O costa-riquenho foi autor de assistências para Markovic e Castaignos, provando que, mesmo num momento de maior descontração e proximidade aos adeptos, atravessa a melhor fase desde que chegou ao Sporting, cedido pelo Arsenal.



Todos juntos



Com Bruno de Carvalho a acompanhar de perto, Jorge Jesus foi, como é seu apanágio, muito interventivo, fazendo-se notar principalmente na exigência ao nível da qualidade de passe. Os adeptos vibraram depois de Jefferson enviar uma bola à barra e 'perdoaram' Bas Dost quando o holandês 'desperdiçou' o que aparentavam ser três golos feitos. Presidente e treinador conversaram, à parte, no início do treino. O líder da mesa da assembleia geral, Jaime Marta Soares, foi presença notada.

Lazar Markovic destacou-se ontem no regresso do Sporting ao trabalho, após a pausa de Natal. Dando mostras de que está totalmente restabelecido dos problemas físicos que o condicionavam desde o início do mês, o sérvio apresentou-se de baterias recarregadas e marcou dois golos no minijogo que encerrou o treino solidário, realizado ao final da tarde no Estádio José Alvalade, à vista de 5.500 adeptos e da comunicação social.A atitude positiva de Markovic não passou despercebida na bancada, que retribuiu com aplausos, ou dentro de campo, onde o capitão Adrien fez questão de incentivar o companheiro. Nem uma entrada mais dura de Bryan Ruiz, que manteve Markovic caído no relvado durante vários segundos, impediu o camisola 3 de prosseguir até ao fim e confirmar que está recuperado, depois de uma lesão na virilha direita o ter afastado na sequência do jogo com o Legia Varsóvia, a 7 de dezembro – falhou, entretanto, os duelos com Benfica, V. Setúbal, Sp. Braga e Belenenses.

Autor: Bruno Fernandes