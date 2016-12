O regresso de Lazar Markovic é o principal destaque da lista de convocados do Sporting para o encontro desta sexta-feira à noite, com o Varzim, a contar para a 2.ª jornada da Taça CTT. O extremo sérvio tinha falhado as últimas partidas devido a lesão e integra agora uma convocatória com 18 futebolistas.

Em relação ao jogo com o Belenenses, destaque para as saídas de Zeegelaar, João Pereira e Alan Ruiz. Este último tem autorização para regressar mais tarde a Portugal, enquanto o lateral-direito português está prestes a mudar-se para o Trabzonspor. A ausência do holandês deve-se, tudo indica, a opção de Jorge Jesus.

Rui Patrício, Rúben Semedo e Schelotto continuam lesionados e fora das opções. Eis os convocados:



Guarda-redes: Beto e Azbe Jug;

Defesas: Jefferson, Coates, Paulo Oliveira, Douglas e Esgaio;

Médios: Adrien, Campbell, Bryan Ruiz, Bruno César, William, Elias, Gelson e Markovic;

Autor: Sérgio Krithinas