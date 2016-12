Continuar a ler

"Jesus não muda porque não tem soluções à altura. Markovic é um insucesso, Elias joga pouco e o André pouco joga. O Castaignos está mais... para o cinzento. Não se aposta, também, em miúdos talentosos como o Matheus. Nem sempre se transforma um pau de vassoura num jogador""Jesus mudou pouco porque percebeu que isto começou a ficar apertado e no jogo com o V. Setúbal, o mais acessível desta série, foi cauteloso e deu-se bem. Mas o problema dele é que as substituições não têm resultado. Aos adeptos foi prometido o céu e até ver... tudo isso cria maior ansiedade e responsabilidade entre os jogadores""É preciso que os jogadores se identifiquem com os companheiros e no máximo devem ser alterados dois a três jogadores para manter uma base consolidada. Veja o exemplo do Bruno César: joga em todo o lado mas não se consolida como devia""Outro dos problemas passa pelo discurso de presidente e treinador, que acaba por ter influência na forma cada vez mais ansiosa como os jogadores entram em campo. E também se acumularam demasiadas vitórias morais"