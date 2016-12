Manuel Fernandes condenou a candidatura de Paulo Paiva dos Santos à presidência do Sporting, fundamentando os seus argumentos no facto desta ter sido conhecida após a derrota com o Sp. Braga. "É uma vergonha aparecer nesta altura", disse a antiga glória leonina no programa 'Play-off' da SIC Notícias.Fundador de uma conceituada farmacêutica, Paulo Paiva dos Santos, que representou os leões enquanto jogador de andebol, é o primeiro sócio do Sporting a entrar na corrida com Bruno de Carvalho, atual presidente dos leões.

Autor: Sandra Lucas Simões