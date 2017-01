Bruno de Carvalho acaba de anunciar que mais 40 sportinguistas integram a Comissão de Honra da sua recandidatura à presidência do clube. Entre os nomes, destaque para Vasco Lourenço (um dos Capitães de Abril), o humorista Aldo Lima e o empresário Rolando Oliveira, filho de Joaquim Oliveira.-Adelino Granja (Advogado)-Aldo Lima (Humorista)-António Polido (Pres. NS Reguengos de Monsaraz)-António Soares (Pres. NS Nova York)-Arlindo Ribeiro (Pres. NS Figueira da Foz)-Carlos Monteiro (Pres. NS Matosinhos)-César Mourão (Comediante)-David Gomes (Empresário)-Erik Kurji (Empresário)-Fernando Santos Crispim (Sócio do Ano 1998 -Premio Stromp)-Francisco Martins "Kiko" (Chef)-Francisco Teixeira Homem (Pres. NS Aveiro)-Gustavo Cardoso (Prof. Universitário)-Jaime Rosa (Pres. NS Golegã)-Joana Solnado (Atriz)-João Carlos Trincheiras (Pres. CF NS Maputo)-João Inglês (Empresário)-João Louro (CEO "Comer o Mundo")-João Nuno Rodrigues (Advogado)-Jorge Morgadinho (Empresário)-José Batista (Pres. NS Almodôvar)-José Luis Caeiro (Sindicalista)-José Luis Pereira (Pres. NS Mondego)-José Mocito (Pres. NS Castelo Branco)-Manuel Almeida Damásio (Presidente Grupo Lusófona)-Mário Matos (Antigo Dirigente)-Miguel Gouveia (Médico Dentista)-Miguel Salgueiro (Empresário)-Nuno Pinto (Médico Dentista)-Nuno Roque (Autarca)-Patrícia Candoso (Atriz)-Patrocínia Cesar (Autarca)-Pedro Calado (Alto Com. Para a Migração)-Rodrigo Gallego (Piloto)-Rolando Oliveira (Empresário)-Sérgio Cintra (Gestor SCML)-Tiago Colaço (Pres. NS Almada)-Tiago Moreira de Sá (Prof. Universitário)-Vasco Lourenço (Pres. Ass. 25 de Abril)-Victor Oliveira (Pres. NS Estarreja)

Autor: Sérgio Krithinas