Pedro Madeira Rodrigues recordou esta sexta-feira o polémico dérbi entre Sporting e Benfica em 2009, na final da Taça da Liga ganha pelas águias, justificando assim a sua "embirração" com a prova."Confesso que tenho desde há alguns anos alguma embirração com esta competição, desde que estive no Algarve e assisti ao célebre Sporting-Benfica, mas é uma competição importante para ganhar embalagem para as outras", frisou o candidato à presidência dos leões à saída do metro, junto ao Estádio de Alvalade, antes do Sporting-Varzim.Madeira Rodrigues admitiu que já sente o apoio dos sócios no dia a dia, embora confesse que ainda é desconhecido de muitos: "Sinto muito apoio, há uma onda crescente. Muita gente ainda não me conhece mas sinto cada vez mais esse apoio. Já não se consegue andar tranquilamente na rua. As pessoas vêm ter comigo saber as minhas ideias".

Autor: Luís Miroto Simões