Madeira Rodrigues referiu depoius que "qualquer presidente que entre no Sporting não começa do zero" e deixou claro que o clube está acima de qualquer um: "Há uma história de 110 anos, vamos aproveitar as coisas boas. Mesmo que Bruno de Carvalho continue - e acredito que não vai ganhar - , não é o fim do Sporting. O Sporting é muito mais do que uma individualidade. Aqui não há D. Sebastiões".



Questionado sobre o que o une e separa de Bruno de Carvalho, Madeira Rodrigues foi claro: "O que nos une é o sportinguismo e o desejo de fazer o melhor pelo Sporting. Mas sou uma pessoa completamente diferente dele e vão perceber isso".

Pedro Madeira Rodrigues reagiu à divulgação da Comissão de Honra de Bruno de Carvalho com alguma surpresa devido a alguns nomes que surgem na lista."Ao contrário da não-surpresa da recandidatura, aqui há alguma surpresa. Ainda ontem o ouvi dizer que não estava a pensar em eleições e depois, de repente, tem uma comissão de honra. Surpreendem-me alguns nomes que lá estão. São pessoas claramente ligadas àquele passado que eu achava que já tinham saído do Sporting, mas afinal ainda não saíram", referiu o candidato concorrente do presidente aos jornalistas.

Autor: Luís Miroto Simões