Continuar a ler

O candidato à liderança leonina prometeu depois "trazer uma gestão muito rigorosa e uma capacidade de gerar receitas": "Temos uma massa adepta absolutamente fantástica, há um potencial por explorar. Vamos gerar receitas, seja pela via dos sportinguistas ou dos investidores. Serei capaz de angariar investimento para o nosso clube".



Questionado sobre a sua relação com Bruno de Carvalho, Madeira Rodrigues falou de um único encontro, garantindo depois que novas candidaturas só ajudarão o atual presidente a manter-se no cargo: "Conheci-o pessoalmente nas eleições há seis anos. Espero que isto seja agora um debate a dois, tenho a certeza de que qualquer outra candidatura que surgir vai ajudar indiretamente Bruno de Carvalho. Juntem-se a esta candidatura, é uma candidatura vencedora".



Relações com o Benfica



Instado a falar sobre o futuro das relações institucionais do Sporting com o Benfica, praticamente inexistentes com Bruno de Carvalho, Pedro Madeira Rodrigues referiu apenas querer o fim da "guerrilha permanente".



"Nos grandes clubes temos de dar o exemplo. Vou estar muito atento. Vou assumir que todos queiramos fazer o melhor pelo desporto nacional. Podemos ajudar o desporto português a voltar a encarreirar e a ser sinónimo de festa, e não desta guerrilha permanente. O Sporting tem de dar o exemplo para o desporto nacional", concluiu. O candidato à liderança leonina prometeu depois "trazer uma gestão muito rigorosa e uma capacidade de gerar receitas": "Temos uma massa adepta absolutamente fantástica, há um potencial por explorar. Vamos gerar receitas, seja pela via dos sportinguistas ou dos investidores. Serei capaz de angariar investimento para o nosso clube".Questionado sobre a sua relação com Bruno de Carvalho, Madeira Rodrigues falou de um único encontro, garantindo depois que novas candidaturas só ajudarão o atual presidente a manter-se no cargo: "Conheci-o pessoalmente nas eleições há seis anos. Espero que isto seja agora um debate a dois, tenho a certeza de que qualquer outra candidatura que surgir vai ajudar indiretamente Bruno de Carvalho. Juntem-se a esta candidatura, é uma candidatura vencedora".

Pedro Madeira Rodrigues referiu esta terça-feira contar com o apoio de João Benedito na sua candidatura à presidência do Sporting. O candidato disse mesmo que já falou com o antigo guarda-redes de futsal dos leões."Sobre Paiva dos Santos, vi pelas notícias o que aconteceu. João Benedito é uma referência do Sporting, um símbolo. Falei com ele e conto que irá apoiar esta nossa candidatura. Revê-se no que defendemos e conto com o apoio dele", frisou.

Autor: Luís Miroto Simões