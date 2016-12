Continuar a ler

Sobre o atual treinador leonino, Madeira Rodrigues esclareceu que "é um bom treinador" e voltou a tocar no tema do ordenado do técnico, como



"É um ordenado muito acima da média, mas já vi na minha vida profissional pessoas ganharem muito bem e justificarem esse valor. Não iria por aí mas, até agora, os resultados não têm compensado o investimento", concluiu. Sobre o atual treinador leonino, Madeira Rodrigues esclareceu que "é um bom treinador" e voltou a tocar no tema do ordenado do técnico, como já tinha feito na apresentação da candidatura

Pedro Madeira Rodrigues afirmou esta terça-feira que, no mau momento de uma equipa, a responsabilidade cabe acima de tudo ao líder do clube. O candidato à presidência do Sporting lembrou os técnicos que já passaram pelo consulado de Bruno de Carvalho."A culpa é sempre do presidente. O presidente escolhe o treinador e dá-lhe o poder que lhe dá. Fez uma excelente escolha com Leonardo Jardim, não foi capaz de o aguentar. Fez uma excelente escolha com Marco Silva e acabou como todos nós nos lembramos. E agora com Jorge Jesus, não conheço a relação em pormenor, mas parece evidente que há ali alguma desproporção de forças entre Bruno de Carvalho e Jorge Jesus", frisou em entrevista à CMTV.

Autor: Luís Miroto Simões