"Obviamente, não vou estar no banco do Sporting", anunciou Pedro Madeira Rodrigues, em entrevista à CMTV. O empresário questionou a questão das comissões."É um exagero o que está a acontecer. Só num jogador gastamos quase 4 milhões de euros em comissões. É absolutamente inaceitável", declarou, esperançado em "que neste mercado de janeiro não existam decisões que comprometam ainda mais o nosso futuro, por uma questão de desespero, de fuga para a frente". Madeira Rodrigues considera que o atual líder abriu demasiadas frentes de batalha e que devia ter procurado aliados para reivindicar os 22 títulos. "Bruno de Carvalho está completamente isolado. Cansou as pessoas e isolou o clube."