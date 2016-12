Pedro Madeira Rodrigues foi esta terça-feira questionado sobre o vencimento de Jorge Jesus no Sporting. O candidato à presidência dos leões disse desconhecer esse dossiê em pormenor mas deixou claro que os resultados conseguidos no futebol não têm sido os melhores."São situações que depois vou conhecer, não conheço em pormenor. O salário das pessoas também tem muito a ver com os resultados. Em termos de resultados, o Sporting tem ficado aquém das expectativas e isso não vai acontecer comigo. Vamos voltar a ganhar", prometeu, durante a apresentação da sua candidatura, salientando no entanto ter "esperança de que com Jorge Jesus" o Sporting ainda chegue ao título nacional esta temporada.De resto, Madeira Rodrigues garantiu que não vai interferir nos trabalhos da equipa: "Não vou influenciar de maneira nenhuma a carreira desportiva [da equipa]. Jorge Jesus é um bom treinador, é o nosso treinador, tem contrato e não vou criticar nem o treinador nem os jogadores. Estarei na primeira linha para ganhar o campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga".

Autor: Luís Miroto Simões