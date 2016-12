Pedro Madeira Rodrigues, antigo secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, referiu esta terça-feira que deixou o seu trabalho para se focar na campanha para a presidência do Sporting. O candidato promete ainda que, termos de remuneração do presidente, serão os sócios do Sporting a ter a palavra."Larguei o meu ordenado, vou ter de continuar a viver. Mas vou deixar à consideração dos sportinguistas. Preciso de dinheiro para viver mas vou deixar isso na mão dos sportinguistas. Pelo Sporting não consigo ver as coisas como sendo um sacrifício. É um grande privilégio", garantiu.Madeira Rodrigues garantiu ainda que a candidatura é para levar até ao fim: "Eu larguei tudo pelo meu Sporting. Vou até ao fim e estou mesmo convicto de que vou ganhar estas eleições".

Autor: Luís Miroto Simões