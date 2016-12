Continuar a ler

O agora candidato garantiu que "o problema do Sporting está identificado" e já trabalha nas soluções para o clube: "O problema do Sporting nesta altura é a ausência de um projeto desportivo. Temos falhado em várias frentes. É evidente para todos os sportinguistas. Mas mais do que falar dos problemas, vou falar das soluções. Vou rodear-me de grandes sportinguistas, de pessoas que saibam levar o clube para as vitórias. Vou procurar unir todos os sportinguistas".



Madeira Rodrigues debruçou-se depois sobre o passado da presidência leonina, frisando que Bruno de Carvalho até teve um impacto positivo quando chegou: "Passaram pelo Sporting muitas pessoas do ‘Roquetismo’, não foram todas incompetentes. Houve a certa altura uma dinastia que ia passando de um para o outro. Houve gente séria, mas fomos corroendo o Sporting por dentro e afastando as direções dos sócios. Aí Bruno de Carvalho teve algum mérito, mas rapidamente esgotou-se, como é agora evidente".

Pedro Madeira Rodrigues explicou esta terça-feira o momento em que tomou a iniciativa de ser candidato à presidência do Sporting. Curiosamente, aconteceu após um jogo... do rival."A decisão final foi no dia em que o Benfica perdeu com o Marítimo. Nunca o iria fazer depois de uma derrota do Sporting e esperei por este momento", começou por dizer Madeira Rodrigues.

Autor: Luís Miroto Simões