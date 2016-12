Continuar a ler

Madeira Rodrigues deu mesmo o exemplo dos diferentes comportamentos do atual presidente no final de dois jogos: "O modelo de gestão de Bruno de Carvalho está esgotado e isso é evidente no que ele diz e no ele que faz. Não são admissíveis atitudes públicas de falta de liderança, como as fugas de campo quando perdemos com o Sp. Braga ou as voltas olímpicas com o Belenenses. É esta a liderança que queremos?""Bruno de Carvalho tem sido sinónimo de títulos, é verdade, mas para um dos nossos rivais. Nunca me perdoaria se não desse a cara pelo nosso clube", concluiu.