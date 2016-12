Continuar a ler

"Temos três pontos, tantos quanto o Sporting. Vamos discutir o jogo pelo jogo, embora não de igual para igual, que seria uma hipocrisia minha".



O médio brasileiro de 34 anos reconhece que "o Sporting é favorito", mas adianta que a equipa varzinista "vai demonstrar o trabalho que tem feito na 2.ª Liga, em crescimento". E conclui, em jeito de remate: "Vimos de três vitórias consecutivas e iremos pôr à prova, em Alvalade, o espírito de união que nos norteia, respeitando o Sporting mas tentando impor o nosso melhor em busca do melhor resultado".



Convocados:



Guarda-redes: Paulo Vitor e Paulo Cunha

Defesas: Jefferson, Nelson Agra, Lima Pereira, Delmiro e Jean Felipe

Médios: Villagran, Pedro Santos, Nelsinho, Leonel Olímpio, Diego Barcelos, Estrela, Denot e Keaton

Avançados: Rui Costa, Éder Diez, Rui Neta e Tiago Alves "Temos três pontos, tantos quanto o Sporting. Vamos discutir o jogo pelo jogo, embora não de igual para igual, que seria uma hipocrisia minha".O médio brasileiro de 34 anos reconhece que "o Sporting é favorito", mas adianta que a equipa varzinista "vai demonstrar o trabalho que tem feito na 2.ª Liga, em crescimento". E conclui, em jeito de remate: "Vimos de três vitórias consecutivas e iremos pôr à prova, em Alvalade, o espírito de união que nos norteia, respeitando o Sporting mas tentando impor o nosso melhor em busca do melhor resultado".redes: Paulo Vitor e Paulo CunhaJefferson, Nelson Agra, Lima Pereira, Delmiro e Jean FelipeVillagran, Pedro Santos, Nelsinho, Leonel Olímpio, Diego Barcelos, Estrela, Denot e KeatonRui Costa, Éder Diez, Rui Neta e Tiago Alves

O Varzim parte na manhã de sexta-feira, dia do próprio jogo, para defrontar o Sporting, em Alvalade, na 2.ª jornada da fase de grupos da Taça CTT, acompanhado de mais de oito centenas de adeptos.Leonel Olímpio é o jogador mais experiente entre os comandados de João Eusébio e quem mais vezes defrontou os leões quando esteve ao serviço do V. Guimarães e do P. Ferreira. Aspirações para o jogo com o Sporting são algumas, mas justas.

Autor: Luís Leal