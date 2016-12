Continuar a ler

De resto, apesar de o Sporting estar agora na liderança isolada, com seis pontos - mais três que o Varzim -, Leonel Olímpio ainda acredita que os poveiros podem alcançar a qualificação para a próxima fase da prova.



Leonel Olímpio analisa que o Varzim "não foi feliz", na, na 2.ª jornada do grupo A da Taça CTT, mas sublinha que a equipa poveira procurou discutir o jogo em Alvalade."Sabíamos que o Sporting é uma grande equipa. Muitos achavam que íamos sair daqui com uma derrota por muitos golos. Discutimos o jogo, mas não fomos felizes. Quero dar uma palavra aos meus companheiros, que foram guerreiros. Vamos já pensar no jogo de quarta-feira, com o Arouca [n.d.r. da 3.ª jornada do grupo A]", vincou o médio aos microfones da RTP.

Autor: Ricardo Granada