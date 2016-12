O Sporting está revoltado com comportamentos recentes da Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente na questão da decisão em relação aos títulos do clube e à ausência de resposta a um pedido oficial do clube sobre Peyroteo, que os leões querem ver coroado como melhor goleador português de todos os tempos.

A questão dos títulos foi mal digerida em Alvalade e a forma de atuação da FPF deixou a direção presidida por Bruno de Carvalho profundamente desagradada. Os leões queixam-se de não ter recebido uma notificação oficial da entidade máxima do futebol nacional e não entendem como podem ter-lhe sido creditadas mais quatro Taças de Portugal, erro de julgamento que continuam a apontar. Mais, fonte leonina refere que os títulos parecem ter sido "dados pelo informático", uma vez que a única coisa que o clube sabe é que o registo do site da FPF foi alterado. Segundo os responsáveis leoninos não há documentos oficiais que provem a teoria federativa e reservam-se o direito de tomar mais alguma medida, algo que será discutido internamente.

Em relação a Fernando Peyroteo, um dos nomes maiores do clube de Alvalade, segundo fonte da direção, o pedido dos leões seguiu para os serviços federativos no passado mês de fevereiro e a pretensão continua sem decisão conhecida. O Sporting entende que a lenda do futebol português tem profundamente documentados números que sustentam a sua nomeação como maior goleador de sempre do futebol nacional e não entendem a lentidão federativa, que viram muito célere em relação a outros ídolos nacionais. A juntar a estas questões, também os vouchers oferecidos pelo Benfica aos árbitros e respetivos assistentes que apitam na Luz continuam a incomodar. A forma como foi feito o pedido de inquérito pela FPF à Procuradoria-Geral da República é algo que os leões gostavam de ver tornado público.

Autor: Bernardo Ribeiro