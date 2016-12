O mercado de transferências está a pouco mais de uma semana da sua abertura e, conforme tem sido hábito, Teo Gutiérrez é um dos nomes que mais é falado na América do Sul. Aparentemente de saída do Rosario Central, clube que havia conseguido junto do Sporting um empréstimo até ao verão - mas que agora estará disposto a deixá-lo sair -, o dianteiro terá sido oferecido pelos leões ao Junior Barranquilla a troco de 1 milhão de dólares (958 mil euros) por nova cedência, segundo adianta a colombiana Blu Radio. Uma verba à qual se acresce um salário mensal de 95,8 mil euros.Verbas consideradas elevadas pelo conjunto colombiano, que terá apresentado ao Sporting uma contra-proposta, de 800 mil dólares (766,9 mil euros) e ainda um salário mensal de 47,9 mil euros. Para lá desta verba, Teo teria um incentivo financeiro baseado nos golos que marcar, na ordem dos 3,2 mil euros. Contudo, a disciplina do avançado também será premiada... É que, por cada expulsão, o Junior terá proposto uma espécie de multa, ao nível da verba paga por cada golo. Por isso, caso se mude para Barranquilla, convém a Teo ser goleador e... disciplinado.De acordo com a mesma emissora, o Junior espera que a resposta à sua contra-proposta seja dada até esta quinta-feira, ainda que de momento falte igualmente saber de que forma será finalizado o acordo de empréstimo entre leões e o Rosario Central.

Autor: Fábio Lima