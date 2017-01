O Sporting optou por não enviar qualquer elemento à zona de entrevistas rápidas no final do encontro com o V. Setúbal , que terminou com o apuramento sadino para a final-four nos últimos segundos.Recorde-se que o jogo ficou marcado pelo final polémico, devido ao penálti que deu o triunfo à equipa setubalense, muito contestado por jogadores e staff do Sporting.

Autor: Luís Miroto Simões