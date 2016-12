Antigo jogador do Sporting, clube no qual passou sem deixar grandes saudades, Gérson Magrão foi esta segunda-feira apresentado como novo jogador do América Mineiro, equipa que na próxima temporada irá atuar na Série B do Brasileirão.Recorde-se que, depois da passagem pelo nosso país, em 2013/14, Magrão atuou no CRB e XV de Piracicaba.

Autor: Fábio Lima