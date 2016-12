Continuar a ler

Mustafá revela o que foi dito na conversa em Alcochete

Mustafá explicou que não se pode ir do céu ao inferno em pouco tempo e que, por isso, há que manter a união, desde que a equipa manifeste atitude. "Se reina a união, não se pode perdê-la ao fim de quatro, cinco meses. Se há cinco meses não fomos campeões pelos motivos que se sabem e jogámos tão bem, não se pode mudar isso. O que falei, e acho que me ouviram, é união e ganhar já na quinta-feira e não desistir. Não viemos aqui para agredir ninguém. Estamos como eles mas queremos atitude. E acho que têm tido essa atitude", detalhou."Foi uma conversa de união. Entendemo-nos porque isto é uma família, ninguém faltou ao respeito a ninguém. Mas estamos tristes, sim."Questionado sobre os poucos lenços brancos mostrados por adeptos do Sporting após a derrota caseira com o Sp. Braga, Mustafá lembrou que é impossível que todos tenham a mesma opinião."Estávamos 40 mil, é normal que dois ou três mil... não podemos obrigar as pessoas. Vamos continuar a apoiar", vincou.A fechar, Mustafá garantiu que Bruno de Carvalho não falou com os adeptos presentes.