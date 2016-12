A Juventude Leonina vai associar-se à direção do Sporting na defesa do reconhecimento dos 22 títulos de campeão nacional que o clube entende ter conquistado.Segundoapurou, a mais antiga de todas as claques organizadas portuguesas, fundada em 1976, preparou um cântico através do qual vincará o protesto pelo não-reconhecimento dos troféus em questão por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).O refrão do cântico, que será entoado pela claque nos últimos dez minutos do jogo deste domingo, com o Sp. Braga , visa o que a Juve Leo entende como "mais uma mentira da FPF. "Ja cá estamos, já cá estamos, já cá estamos outra vez,e só mais uma mentira (FPF)queremos é o 23...", poderá ouvir-se no topo sul de Alvalade.

Autor: António Adão Farias