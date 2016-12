Continuar a ler

Antes, Tanaka dirigira-se aos sócios e adeptos do Sporting. "Aos adeptos sportinguistas. Muito obrigado pelo grande apoio durante um ano e meio. E passei o tempo precioso em Portugal. Em qualquer lugar em Lisboa, vocês sempre diziam para mim: 'o Tanaka é excelente jogador! Força!'", recorda o internacional japonês, que ilustra todos os 'posts' com fotografias dos tempos que passou em Lisboa.



Junya Tanaka dedicou parte do último dia de 2016 ao Sporting. De que forma? Utilizando o twitter para agradecer ao clube de Alvalade e aos adeptos o apoio que recebeu durante a passagem pelo campeonato português. E pelo meio teve ainda tempo de fazer uma revelação: o golo que marcou ao Sp. Braga, a 1 de novembro de 2015, foi o melhor da sua carreira."Aquele golo do livre direto no jogo contra o Braga foi o melhor na minha carreira", assegura num português bastante razoável o avançado nipónico, vendido em definitivo pelo Sporting ao Vissel Kobe, depois de um período de empréstimo ao Kashiwa Reysol.

Autor: João Lopes