Jorge Jesus deu os parabéns a Fernando Santos pela escolha do timoneiro português como melhor selecionador do Mundo para IFFHS . Numa declaração enviada às redações, o treinador do Sporting lembrou que o reconhecimento de Santos comprova a tese de que os técnicos portugueses estão no topo."Quero felicitar o Fernando Santos pela eleição como melhor Selecionador do Mundo em 2016 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Um reconhecimento mais do que merecido e justo e que comprova aquilo que eu venho a dizer há muitos anos: os treinadores portugueses são os melhores do Mundo", afirmou Jesus.