Veja as imagens da invasão de campo no Estádio do Restelo

Já com o ambiente mais calmo e a maioria dos jogadores do Sporting no balneário, depois da invasão de campo no Estádio do Restelo , coube a Jorge Jesus e Bruno de Carvalho fecharem as festividades, isto após terem sido protagonistas de um abraço sentido após o apito final.No que diz respeito ao técnico, mostrou-se solidário para com as (muitas) crianças que levaram para a casa a camisola dos seus ídolos, intrometendo-se mesmo entre a barreira do sonho, os ARD (Assistentes de Recinto Desportivo) que tentavam travar as intenções dos petizes.Quanto a Bruno de Carvalho, utilizou a pista de atletismo junto das bancadas onde se encontravam os adeptos do Sporting para agradecer o apoio prestado , tentando também amenizar as pequenas invasões que se iam sucedendo no seu percurso

Autores: Bruno Fernandes e Miguel Amaro