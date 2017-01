Jorge Jesus deixou duras críticas à arbitragem do V. Setúbal-Sporting, que terminou com o triunfo dos sadinos nos últimos instantes (2-1), na sequência de um polémico penálti assinalado por Rui Oliveira. Uma escolha do qual o técnico leonino desconfiou, criticando a opção do Conselho de Arbitragem."É um jogo que fica resumido pelo lance que era muito importante porque isto correspondia a uma meia-final da Taça CTT. À partida esta nomeação de árbitros sem experiência nenhuma com pouca capacidade de conhecimento… Foram nomeados para o jogo do Sporting como para o jogo dos três grandes, demonstra que pelas nomeações esta competição não deve ter muito interesse. É verdade que podíamos ter feito o 2-1 várias vezes, mas o Sporting está a ser prejudicado com alguma facilidade", lamentou Jesus à Sporting TV."Sou treinador há muitos anos e nunca senti a facilidade de marcar grandes penalidades ao Sporting. Foi o que aconteceu. É uma falta de respeito para com o Sporting, para com os seus adeptos. O Sporting é um grande clube. É uma situação que nos deixou abalados, sentimos que nos tiraram a possibilidade de passar à meia-final. Não tem nada a ver com o jogo, tem a ver com a outra equipa novamente. O Sporting tem tido este ano situações que são difíceis…Tínhamos de fazer o que fizemos, que era tentar a igualdade e isso fizemos com todo o mérito. Depois passam-se outras coisas que não conseguimos controlar", acrescentou, sempre em tom crítico.