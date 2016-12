Continuar a ler

"Temos muitos objetivos para conquistar, o campeonato e outras competições. Não é só uma prova. O campeonato é o mais importante e continuámos na luta, de forma a ficar nos primeiros lugares. Gostávamos muito de não ter estes pontos de atraso, queríamos estar mais perto, mas esta crise é de uma semana. O Sporting tinha de sair da Luz com 1 ponto de avanço e saiu com 5 de atraso. Todos sabem porquê, não vale a pena falar mais disso", disse, concluíndo depois quando instado a explicar se se referia à arbitragem do dérbi.



"Fui explícito. Todas as pessoas ligadas ao futebol viram esse jogo e sabem muito bem do que eu falo. Não importa mais falar da outra equipa. Nós só conseguimos derrotar o nosso adversário. Na tentativa de sermos melhores, mas às vezes aparecem equipas mais fortes e não conseguimos. É impossível!", atirou. "Temos muitos objetivos para conquistar, o campeonato e outras competições. Não é só uma prova. O campeonato é o mais importante e continuámos na luta, de forma a ficar nos primeiros lugares. Gostávamos muito de não ter estes pontos de atraso, queríamos estar mais perto, mas esta crise é de uma semana. O Sporting tinha de sair da Luz com 1 ponto de avanço e saiu com 5 de atraso. Todos sabem porquê, não vale a pena falar mais disso", disse, concluíndo depois quando instado a explicar se se referia à arbitragem do dérbi."Fui explícito. Todas as pessoas ligadas ao futebol viram esse jogo e sabem muito bem do que eu falo. Não importa mais falar da outra equipa. Nós só conseguimos derrotar o nosso adversário. Na tentativa de sermos melhores, mas às vezes aparecem equipas mais fortes e não conseguimos. É impossível!", atirou.

No Sporting desde a temporada passada, Jorge Jesus viveu no domingo, após a derrota com o Sp. Braga, um raro momento de contestação em Alvalade, uma situação que o técnico encara com naturalidade, referindo até que não está habituado a estas fases menos boas... mas que tem de se habituar."Desde que cheguei ao Sporting fizemos um percurso quase sempre a ganhar. Estamos habituados, desde a chegada, a fazer um campeonato espectacular. Tivemos um muito bom começo neste, mas numa semana tudo se alterou. Tivemos uma crise de resultados depois de um jogo no qual podíamos ter saído com 1 ponto de avanço, mas de onde saímos com 5 de atraso. Uma crise que passa por esse jogo. Temos de assumir... Podemos contrariar os adversários, mas não podes controlar outras situações que sucedem no jogo... Não estou habituado, mas tenho de me habituar", começou por dizer.

Autor: Fábio Lima